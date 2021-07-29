Türkiye'de 2018 yılında Vizyona giren Cebimdeki Yabancı , İtalya'dan uyarlanan bir film olarak karşımıza çıktı. Vizyonda getirdiği ses ile dikkatleri üzerine çekmesinin ardından filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Bunun üzerine sinemaseverler Cebimdeki Yabancı filminin konusu ne? Cebimdeki Yabancı oyuncuları kimler? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

CEBİMDEKİ YABANCI FİLMİNİN KONUSU NE?

2016 yılı İtalyan yapımı Perfetti Sconosciuti'nin yeniden uyarlaması olan Cebimdeki Yabancı, yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası karmaşaya dönen ilişkilerini konu ediniyor.

Yedi eski arkadaş akşam yemeğinde bir araya gelir ve yemek boyunca bir oyun oynamaya karar verir. Herkes telefonlarını masaya koyacak, telefona gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Zaman ilerledikçe yeni sırlar ortaya çıkar, ilişki dengeleri altüst olur.

CEBİMDEKİ YABANCI OYUNCULARI KİMLER?

Cebimdeki Yabancı, tek mekan olarak adlandırılan bir çekim yönetimiyle yapıldığı için, mekan ve oyuncu kadrosu oldukça az sayıda bulunuyor. İşte Cebimdeki Yabancı oyuncuları...

Şükrü Özyıldız (Sinan)

Leyla Lydia Tuğutlu (Tuba)

Serkan Altunorak (Metin)

Belçim Bilgin (Banu)

Buğra Gülsoy (Kerem)

Çağlar Çorumlu (Suavi)

Şebnem Bozoklu (Esra)