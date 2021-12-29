Cebin ne demek, TDK'ya göre Cebin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cebin ne demek? Cebin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cebin kelimesi. Peki cebin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cebin nedir, cebin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEBİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cebin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cebin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cebin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alın, yüz

- Korkak



CEBİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sonra dört yüz bu kadar milyon adam, hepsi cebin.

