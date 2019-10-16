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  3. Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.

Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.

Tren garı yakınlarında yürüdüğü sırada kaldırıma ayağı takılarak yere düşen Sefa K., düşmenin etkisi ile cebinde bulunan bıçak açılarak bacağına saplandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. , Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı

Kaynak: İHA

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