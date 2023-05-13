Cebinde TEB kartı olana şans güldü! Hemen başvurunuzu yapın: 100 TL para iadesi yapılacak

TEB Bankası, Anneler Günü'ne özel olarak müşterilerine 100 TL hediye edeceğini duyurdu. Hediyeden faydalanmak isteyen müşteriler için detaylar açıklandı. İşte kampanyanın ayrıntıları...

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Cebinde TEB kartı olana şans güldü! Hemen başvurunuzu yapın: 100 TL para iadesi yapılacak

TEB Bankası, Anneler Günü'ne özel kampanyası kapsamında 1.000 TL ve üzeri e-ticaret harcaması yapan müşterilere 100 TL bonus veriyor. Kampanya için son başvuru tarihi 14 Mayıs.

KAMPANYANIN AYRINTILARI

PARA ÖDEMESİ

TEB Bankası, Anneler Günü'ne özel kampanya duyurusunda bulundu. Kampanya, 8-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olup, ikinci 1.000 TL ve üzeri e-ticaret harcamalarında 100 TL bonus fırsatı sunulacak. Kampanyaya bireysel kredi kartı sahipleri katılabilecek, ancak ticari kart, banka kartı ve sade kart sahipleri faydalanamayacak. Bonus yükleme tarihi 22 Mayıs 2023 olarak belirlendi ve bonus geri alım tarihi 2 Haziran 2023'te sona erecek. Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri, sigorta ödemeleri ve vergi ödemeleri dahil değil. Ek kartlar kampanyaya dahil edilmezken, sanal kart ile yapılan harcamalar dahil olacak. Ayrıca, kazanılan bonuslar 22 Mayıs - 1 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek ve kullanılmayan bonuslar 2 Haziran 2023'te geri alınacak. Kampanyaya katılmadan önce CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden veya INTERNET yazarak 4616'ya SMS göndererek kayıt olunabilir. Kampanyaya katılmadan önce ve kampanya süresi öncesinde yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmeyecektir. Ayrıca, kanuni takipte olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TEB

TEB Bankası'nın Anneler Günü kampanyası kapsamında sunulan 100 TL bonus fırsatından faydalanmak isteyen müşteriler, kampanyaya katılmadan önce CEPTETEB Mobil Uygulaması veya 4616 numaralı telefona "INTERNET" yazarak SMS ile katılabilirler. Bu sayede müşteriler, kampanyaya dahil olabilmek için herhangi bir başvuru formu doldurmak ya da banka şubesine gitmek zorunda kalmadan kolayca bonus fırsatından yararlanabilirler.




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