Cebrail Makreckis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cebrail Makreckis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cebrail Makreckis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cebrail Makreckis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cebrail Makreckis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cebrail Makreckis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cebrail Makreckis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cebrail Makreckis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cebrail Makreckis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cebrail Makreckis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cebrail Makreckis 10 Mayıs 2000 tarihinde Aachen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Letonya,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Čebrails Makreckis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cebrail Makreckis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Cebrail Makreckis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cebrail Makreckis'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cebrail Makreckis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cebrail Makreckis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Cebrail Makreckis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cebrail Makreckis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2017 yılında Leverkusen U19

21 Ağustos 2017 yılında B. Gladbach U19

30 Haziran 2018 yılında Leverkusen U19

3 Ağustos 2019 yılında Bonner SC

15 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund II

19 Ocak 2022 yılında Viktoria Berlin

18 Ağustos 2022 yılında Pirin

Cebrail Makreckis kimdir

Cebrail Makreckis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cebrail Makreckis şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bayer 04 Leverkusen (2010-2017), SV Bergisch Gladbach 09 (2017-2018), Bayer 04 Leverkusen (2018-2019)

Cebrail Makreckis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cebrail Makreckis nereli

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