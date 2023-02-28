Cecilio Waterman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cecilio Waterman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cecilio Waterman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cecilio Waterman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cecilio Waterman 13 Nisan 1991 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Cecilio Alfonso Waterman Ruiz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cecilio Waterman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cecilio Waterman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cecilio Waterman'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cecilio Waterman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cecilio Waterman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cecilio Waterman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cecilio Waterman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2011 yılında CA Fénix

31 Ağustos 2016 yılında Venados FC

31 Aralık 2016 yılında CA Fénix

9 Ağustos 2017 yılında Defensor

14 Şubat 2019 yılında Plaza Colonia

7 Ocak 2020 yılında U. Concepción

27 Mart 2021 yılında CD Everton

31 Aralık 2021 yılında U. Concepción

14 Ocak 2022 yılında Cobresal

31 Aralık 2022 yılında U. Concepción

1 Ocak 2023 yılında Cobresal

Cecilio Waterman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cecilio Waterman şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Cecilio Waterman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 18 numaralı formasıyla 19 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 8 gol atmıştır.

Panama U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.