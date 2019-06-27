ÇEDAŞ genç yetenekleri ödüllendirdi

ÇEDAŞ tarafından düzenlenen ve şirket personel çocuklarının katıldığı "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu resim yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri, yapılan törenle takdim edildi.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek, şirket çalışanlarını bilinçlendirmek ve iş güvenliği kültürünü geliştirmek amacıyla şirket personelinin çocuklarına yönelik düzenlenen yarışmada, 6-8 ve 9-12 yaş grubu olarak iki kategoride düzenlenen "Elektrik Dağıtım Sektöründen İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu resim yarışmada birincilere tablet, ikincilere akıllı saat, üçüncülere bluetooth kulaklık, dördüncülere ise kırtasiye seti hediye edildi. Genel Müdürlük binasında gerçekleşen törende yarışmacılara ödülleri ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ve şirket yöneticileri verdi.

Ödül töreninde konuşan Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, tehlikeli meslek gurupları arasında yer alan bir sektörde hizmet verdiklerini hatırlatarak, kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğine azami derecede önem gösterdiklerini kaydetti.

Ofis personeli başta olmak üzere özellikle saha çalışanlarının olası iş kazalarına maruz kalmaması adına önleyici ve düzenleyici faaliyetlerin yanı sıra zaman zaman farkındalık oluşturacak etkinlikler de düzenlediklerini dile getiren Kıvılcım, "Bu yıl çalışanlarımız arasında iş güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş kazalarına dikkat çekmek amacıyla bir resim yarışması düzenledik. Çalışanlarımızın çocuklarının katılımı ile gerçekleşen yarışmada çocuklar aracılığıyla çalışanlarımıza ulaşarak onlarda iş güvenliği konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Çocuklarımızın yarışmaya olan ilgisine baktığımızda amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Çocukların resmettiği iş güvenliği konularında çalışanlarımızın sahada daha duyarlı olacakları kanaatindeyim. Yarışmaya katılan ve iş güvenliği konusunda ebeveynlerine resimleri ile güzel mesajlar veren tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Resim yarışmasında 6-8 yaş grubunda Azra Nur Kaya birinci olurken, Beren Beneklioğlu ikinci, Ceylin Şimşek üçüncü, Emine Dila Karadaş ise dördüncü oldu. 9-12 yaş grubunda Ömer Faruk Şahin birinci seçilirken, İlkim Belinay Çetin ikinciliği, Alimenur Uyumaz üçüncülüğü, Bünyamin Arı dördüncülüğü elde etti.

Kaynak: İHA