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  3. Cedi Osman evlilik yolunda olduğu sevgilisi Ebru Şahin'i ağlattı! Güzel oyuncu şaşkına uğradı!

Cedi Osman evlilik yolunda olduğu sevgilisi Ebru Şahin'i ağlattı! Güzel oyuncu şaşkına uğradı!

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, “Geleceğin Güçlü Kadınları” gecesinde yaptığı jestle sevgilisi Ebru Şahin'i duygulandırdı.

Cedi Osman evlilik yolunda olduğu sevgilisi Ebru Şahin'i ağlattı! Güzel oyuncu şaşkına uğradı!

Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınları” gecesine aralarında Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı’nın da olduğu birçok başarılı oyuncu destek verdi.

Cedi Osman evlilik yolunda olduğu sevgilisi Ebru Şahin'i ağlattı! Güzel oyuncu şaşkına uğradı!

Cem Yılmaz'ın sunduğu, açık arttırmada güzel bir jest yaşandı. Amerika’da olan ünlü basketbolcu Cedi Osman, bir video yolladı ve sevgilisi Ebru Şahin’in kıyafetini 150 bin TL’ye satın aldığını açıkladı. Cedi Osman’ın bu jesti güzel oyuncuyu ağlattı.

Cedi Osman evlilik yolunda olduğu sevgilisi Ebru Şahin'i ağlattı! Güzel oyuncu şaşkına uğradı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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