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  3. Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin'in tek taşının fiyatı ağızları açık bıraktı! Cedi masraftan kaçmadı!

Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin'in tek taşının fiyatı ağızları açık bıraktı! Cedi masraftan kaçmadı!

Bir süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'da romantik evlilik teklifi eden basketbolcu Cedi Osman'ın aldığı tek taş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı.

Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin'in tek taşının fiyatı ağızları açık bıraktı! Cedi masraftan kaçmadı!

Basketbolcu Cedi Osman yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'da romantik bir evlilik teklifinde bulundu. İlişkilerini gözler önünde yaşayan çiftin paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu Şahin'in yüzüğü ise dikkat çekerek fiyatı merak edildi.

ROMANTİK TELİF

ATV'de yayınlanan ve geçtiğimiz sezon final yapan Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, 1,5 yıldır Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Sevgilisini, özel bir jet kiralayarak  Kapadokya'ya götüren Cedi Osman, gün doğumunda evlilik teklifi etti.

Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin'in tek taşının fiyatı ağızları açık bıraktı! Cedi masraftan kaçmadı!

1 MİLYONLUK TEK TAŞ

Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir ücret kazanan basketbolcunun sevgilisine yüzük seçiminde masraftan kaçmadığı öğrenildi. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu söyleniyor.

Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan Ebru Şahin'in tek taşının fiyatı ağızları açık bıraktı! Cedi masraftan kaçmadı!

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