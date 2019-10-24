Cedi Osman’ın 13 sayısı Cleveland Cavaliers’a yetmedi

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Orlanda Magic'e 94-85 mağlup olurken, diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ise Boston Celtics'i 107-93 yendi.

NBA'de 2019-2020 normal sezonu heyecanı 11 karşılaşma ile başladı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Amway Center'da karşılaştığı Orlanda Magic'e 94-85 mağlup oldu. Cleveland'da Cedi Osman 29 dakikada süre aldığı maçta 13 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynarken, Kevin Love 11 sayı, 18 ribaund ve Tristan Thompson 16 sayı, 11 ribaund ile mücadele etti. Orlanda'da ise Nikola Vucevic 12 sayı, 9 ribaund ve Evan Fournier 16 sayı, 4 asistle oynayarak takımını sırtladı.

Furkan'lı Philadelphia galip

Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 107-93'lük skorla yenerek yeni sezona galibiyetle başladı. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 19 dakika sürede 3 sayı, 4 ribaund üretirken, Ben Simmons 24 sayı, 9 asist ve Josh Richardson 17 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Boston'da ise Gordan Hayward 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum 21 sayı, 10 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 126 - Chicago Bulls: 125

Orlando Magic: 94 - Cleveland Cavaliers: 85

Indiana Pacers: 110 - Detroit Pistons: 119

Philadelphia 76ers: 107 - Boston Celtics: 93

Brooklyn Nets: 126 - Minnesota Timberwolves: 127

Miami Heat: 120 - Memphis Grizzlies: 101

San Antonio Spurs: 120 - New York Knicks: 111

Dallas Mavericks: 108 - Washington Wizards: 100

Utah Jazz: 100 - Oklahoma City Thunder: 95

Portland Trail Blazers: 100 - Denver Nuggets: 108

Phoenix Suns: 124 - Sacramento Kings: 95

Kaynak: İHA