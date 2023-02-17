Cedomir Bumbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedomir Bumbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedomir Bumbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedomir Bumbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedomir Bumbic 8 Eylül 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedomir Bumbic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Cedomir Bumbic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 14 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cedomir Bumbic'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cedomir Bumbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedomir Bumbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedomir Bumbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedomir Bumbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kaiserebersdorf

1 Ocak 2014 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2017 yılında SV Schwechat

20 Temmuz 2018 yılında Wiener Neustadt

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2020 yılında First Vienna FC

Cedomir Bumbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedomir Bumbic şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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