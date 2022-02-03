Cedre ne demek, TDK'ya göre Cedre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cedre ne demek? Cedre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cedre kelimesi. Peki cedre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cedre nedir, cedre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEDRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cedre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cedre kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cedre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Guatr

