Cedric Avinel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Avinel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Avinel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Avinel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Avinel 11 Eylül 1986 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cédric Mickael Avinel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Avinel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Cedric Avinel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Cedric Avinel'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cedric Avinel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cedric Avinel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Avinel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Avinel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında US Créteil-L

31 Ocak 2007 yılında Watford

14 Eylül 2007 yılında Stafford Rangers

14 Ekim 2007 yılında Watford

23 Ocak 2009 yılında FC Gueugnon

1 Temmuz 2010 yılında Cannes

1 Temmuz 2011 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2017 yılında AC Ajaccio

Cedric Avinel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Avinel şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Cedric Avinel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Guadeloupe takımında 4 numaralı formasıyla 4 Aralık 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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