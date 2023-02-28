Cedric Badolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Badolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Badolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Badolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Badolo 4 Kasım 1998 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Cédric Badolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Badolo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Cedric Badolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cedric Badolo'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cedric Badolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cedric_badolo/

Cedric Badolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Badolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Badolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Badolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Kawkab Marrak.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Salitas

1 Temmuz 2019 yılında Pohronie

9 Şubat 2022 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2022 yılında Pohronie

1 Ocak 2023 yılında FC Sheriff

Cedric Badolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Badolo şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Cedric Badolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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