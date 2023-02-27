Cedric Baiverlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Baiverlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Baiverlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Baiverlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Baiverlin 12 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Baiverlin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cedric Baiverlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cedric Baiverlin'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cedric Baiverlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Baiverlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cedric Baiverlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Baiverlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC UNA Strassen

Cedric Baiverlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Baiverlin şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Mamer 32 (2012-2014), Una Strassen (2014 - )

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.