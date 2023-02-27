Cedric Cossou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Cossou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Cossou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Cossou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Cossou 20 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Cossou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cedric Cossou'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cedric Cossou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Cossou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Cossou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Cossou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında US Rumelange

1 Temmuz 2021 yılında FC UNA Strassen

Cedric Cossou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Cossou şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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