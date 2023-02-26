Cedric Franck Don kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Franck Don Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Franck Don adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Franck Don Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Franck Don 3 Mayıs 2004 tarihinde Man şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Cédric Franck Emmanuel Don şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Franck Don Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Cedric Franck Don, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Franck Don'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cedric Franck Don Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Franck Don isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cedric Franck Don Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Franck Don futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2022 yılında H. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında JC Abidjan

Cedric Franck Don Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Franck Don şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Cedric Franck Don Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.