Cedric Franek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Franek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Franek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Franek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Franek 4 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Franek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FST Sportsmanagement GmbH yapmaktadır. Cedric Franek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Cedric Franek'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cedric Franek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cedric_franek/

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http://www.facebook.com/cedric.franek.52frefts

Cedric Franek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Franek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Cedric Franek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Franek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aargau U21

1 Ocak 2016 yılında FC Baden 1897

Cedric Franek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Franek şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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