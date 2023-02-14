Cedric Gasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Gasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cedric Gasser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cedric Gasser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cedric Gasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Gasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cedric Gasser

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Gasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Gasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Gasser 16 Şubat 1998 tarihinde Rorschach SG şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cédric Pascal Gasser şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Gasser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Cedric Gasser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cedric Gasser'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cedric Gasserboyu ve yaşı kaç

Cedric Gasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cedric Gasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Cedric Gasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Gasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Gallen U21

1 Ocak 2018 yılında FC St. Gallen

27 Temmuz 2018 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2019 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz

Cedric Gasser kimdir

Cedric Gasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Gasser şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Steinach, Team Thurgau

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Cedric Gasser nereli

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