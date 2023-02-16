Cedric Harenbrock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Harenbrock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Harenbrock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Harenbrock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Harenbrock 19 Nisan 1998 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Harenbrock Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG GmbH yapmaktadır. Cedric Harenbrock, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Cedric Harenbrock'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cedric Harenbrock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Harenbrock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Harenbrock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Harenbrock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2015 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2017 yılında RW Essen

Cedric Harenbrock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Harenbrock şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cedric Harenbrock Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wuppertaler SV (-2008), Bayer 04 Leverkusen (2008-)

Almanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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