Cedric Hountondji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Hountondji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cedric Hountondji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cedric Hountondji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cedric Hountondji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Hountondji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Hountondji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Hountondji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Hountondji 19 Ocak 1994 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Benin,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Hountondji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Management yapmaktadır. Cedric Hountondji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Hountondji'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cedric Hountondjiboyu ve yaşı kaç

Cedric Hountondji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Hountondji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cedric Hountondji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Hountondji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rennes B

1 Temmuz 2013 yılında Rennes

28 Ağu 2014 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2015 yılında Rennes

31 Ağu 2015 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2016 yılında Rennes

1 Temmuz 2016 yılında Ajaccio

11 Ocak 2018 yılında New York City

12 Mart 2019 yılında Levski Sofia

5 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

18 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Cedric Hountondji kimdir

Cedric Hountondji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Hountondji şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FCM Ingré (2000-2006), US Orléans (2006-2009), Centre de préformation de Châteauroux (2007-2009)

Cedric Hountondji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Benin takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cedric Hountondji nereli

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