Cedric İtten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric İtten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cedric İtten kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cedric İtten ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cedric İtten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric İtten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cedric İtten

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric İtten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric İtten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric İtten 27 Aralık 1996 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cedric Jan Itten şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric İtten Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Cedric İtten, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric İtten'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cedric İtten Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cedricitten_13/

Cedric İttenboyu ve yaşı kaç

Cedric İtten Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cedric İtten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cedric İtten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric İtten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel Alt.

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2012 yılında FCC Basel Alt.

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U18

1 Ocak 2014 yılında FC Basel U21

30 Nisan 2016 yılında FC Basel

1 Temmuz 2016 yılında FC Luzern

13 Eylül 2017 yılında FC Basel

17 Ocak 2018 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2018 yılında FC Basel

1 Temmuz 2018 yılında FC St. Gallen

4 Ağu 2020 yılında Glasgow Rangers

31 Ağu 2021 yılında Greuther Fürth

12 Ocak 2022 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2022 yılında BSC Young Boys

Cedric İtten kimdir

Cedric İtten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric İtten şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Black Stars Basel, BSC Old Boys (-2007), FC Basel 1893 (2007-2012), FC Concordia Basel (2012-2013), FC Basel 1893 (2013-12/2013)

Cedric İtten Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 5 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cedric İtten nereli

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