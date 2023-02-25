Cedric Kouadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Kouadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Kouadio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Kouadio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Kouadio 25 Temmuz 1997 tarihinde Petit Badien şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Cedric Khaleb Kouadio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Kouadio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini a.scouting yapmaktadır. Cedric Kouadio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Kouadio'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cedric Kouadio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/khaleb_cedric/

Cedric Kouadio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Kouadio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Kouadio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Kouadio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2017 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

19 Nisan 2018 yılında FK Slutsk

14 Ağustos 2018 yılında Torpedo Minsk

18 Temmuz 2019 yılında FK Slutsk

8 Şubat 2020 yılında Shakhter K.

23 Şubat 2021 yılında Neman Grodno

29 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

Cedric Kouadio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Kouadio şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Cedric Kouadio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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