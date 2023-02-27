Cedric Kouadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Kouadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Kouadio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Kouadio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Kouadio 19 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Alain Cedric Herve Kouadio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Kouadio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Saphir Sports yapmaktadır. Cedric Kouadio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Cedric Kouadio'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cedric Kouadio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Kouadio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Kouadio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Kouadio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Daugavpils

21 Şubat 2019 yılında RFS

Cedric Kouadio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Kouadio şuan RFS takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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