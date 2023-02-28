Cedric Ngah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Ngah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Ngah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Ngah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Ngah 17 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Ngah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 16 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Cedric Ngah'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cedric Ngah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cedric_ngah/

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Cedric Ngah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Ngah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Cedric Ngah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Ngah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Kasım 2021 yılında Sfintul Gheor.

Cedric Ngah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Ngah şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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