Cedric Nguessan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Nguessan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Nguessan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Nguessan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Nguessan 26 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Etekry Yann-Cédric N'Guessan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Nguessan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G.A.M.K. Management yapmaktadır. Cedric Nguessan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Nguessan'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cedric Nguessan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Nguessan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cedric Nguessan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Nguessan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Cedric Nguessan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Nguessan şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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