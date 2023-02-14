Cedric Omoigui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Omoigui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Omoigui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Omoigui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Omoigui 11 Kasım 1994 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Nijerya,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Omoigui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Cedric Omoigui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Cedric Omoigui'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cedric Omoigui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cedric Omoigui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Omoigui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Omoigui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RCD Mallorca B

27 Ağu 2015 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2016 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2017 yılında Mallorca

6 Ağu 2018 yılında CF Fuenlabrada

1 Ağu 2019 yılında Mouscron

2 Ekim 2020 yılında Racing

Cedric Omoigui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Omoigui şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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