Cedric Sacras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Sacras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Sacras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Sacras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Sacras 28 Eylül 1996 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Sacras Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cedric Sacras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cedric Sacras'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cedric Sacras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Sacras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Sacras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Sacras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Metz U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2016 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Cedric Sacras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Sacras şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cedric Sacras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yellow Boys Weiler-la-Tour (bis 2007), Swift Hesperingen (2007 - 2011), FC Metz (2011 - 2016)

Lüksemburg takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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