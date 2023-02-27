Cedric Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Soares 19 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Cedric Soares dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Soares Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cedric Soares'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cedric Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

Cedric Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Soares şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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