Cedric Steinmetz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Steinmetz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Steinmetz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Steinmetz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Steinmetz 27 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Steinmetz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Cedric Steinmetz'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cedric Steinmetz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Steinmetz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Steinmetz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Steinmetz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında US Hostert

Cedric Steinmetz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Steinmetz şuan US Hostert takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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