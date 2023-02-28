Cedric Toussaint kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Toussaint Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Toussaint adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Toussaint Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Toussaint 29 Aralık 2001 tarihinde Drummondville, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kanada,Haiti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Toussaint Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Cedric Toussaint, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Toussaint'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cedric Toussaint Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Toussaint isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cedric Toussaint Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Toussaint futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Kasım 2020 yılında York United

11 Ağustos 2022 yılında Pacific FC

Cedric Toussaint Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Toussaint şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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