Cedric Zajkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Zajkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Zajkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cedric Zajkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cedric Zajkowski 30 Haziran 2005 tarihinde Mülheim an der Ruhr şehrinde doğmuştur. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Cedric Paul Zajkowski şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cedric Zajkowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Cedric Zajkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Zajkowski'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Cedric Zajkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cedric Zajkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında M'gladbach Alt.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Cedric Zajkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cedric Zajkowski şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Rot-Weiß Oberhausen (-2019), Borussia Mönchengladbach (2019-2020), RasenBallsport Leipzig (2020-)
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