Cedric Zesiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Zesiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Zesiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Zesiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Zesiger 24 Haziran 1998 tarihinde Meyriez FR şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Zesiger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Cedric Zesiger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cedric Zesiger'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cedric Zesiger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zesiger5/

Cedric Zesiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cedric Zesiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cedric Zesiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Zesiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Neuchâtel Xamax

31 Ağu 2016 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2019 yılında BSC Young Boys

Cedric Zesiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Zesiger şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cedric Zesiger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Müntschemier, FC Xamax 2007, Neuchâtel Xamax FC, FC Biel-Bienne

İsviçre takımında 23 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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