Ceenbekov’dan Aliyev’e doğum günü tebriği

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'in doğum gününü kutladığı belirtildi. Ceenbekov'un Aliyev'e sağlık, mutluluk ve başarı dilediği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, iki liderin ikili işbirliğinin güncel konularını görüştüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA