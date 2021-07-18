Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre alınan kararlar kapsamında Çek cezaları ertelendi mi 2021? Çek ödemeleri ne olacak 2021? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte yanıtlar...

ÇEK CEZALARI ERTELENDİ Mİ 2021? ÇEK ÖDEMELERİ NE OLACAK 2021?

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi. Yasayla çek cezaları 30 Haziran 2022'ye kadar ertelendi. Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar da bir yıl ertelendi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum atama yetkisi de 3 yıl daha devam edecek.

KARŞILIKSIZ ÇEK CEZASI NE OLDU?

Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021'e kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

Düzenlemeye göre, işverene 75 liralık asgari ücret desteği 2021 yılı boyunca devam edecek. Güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında olmayacak. Gümrük personeli için Emniyet ve Jandarma'daki ödül sistemine benzer uygulama getirilecek.

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılacak. Kurum personelinin mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de gerekli değişiklik yapılacak.

Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, erişilebilirliğin sağlanabilmesi için gereken yükümlülüklerin, Kovid-19 salgını nedeniyle yerine getirilememesi halinde, ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine göre ilave süre imkanı sağlanacak. Buna göre, denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için 1 yıl daha ek süre verilebilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

Kanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016'dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.

2021'de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.