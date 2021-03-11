Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur. Tarihî Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir.

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Çek Cumhuriyeti (Çekya)10693939 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 80. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0014 olduğu görülmektedir.

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin yüz ölçümü 78960 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1620 km² Karasal Alan : 77247 km²

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Haritadaki Yeri / Konumu