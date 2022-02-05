Çek Valf ne demek, TDK'ya göre Çek Valf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çek valf ne demek? Çek valf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çek valf kelimesi. Peki çek valf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çek valf nedir, çek valf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇEK VALF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çek valf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çek valf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Depodaki suyun geri kaçmasını önlemek için kullanılan araç, çek vana

- İçinden gaz, buhar ve yakıt akışının geçmesine bir yönde izin veren, ters yönde akışını otomatik olarak kapayan ve durduran vana, çek vana

