Çekiciye yüklenen hasarlı araçtan kaçak içki çıktı

TOKAT'ta polisin şüphe üzerine durdurduğu çekiciye yüklü hasarlı araçta, 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Geyras mevkisinde yaptıkları uygulama sırasında, şüphe üzerine kaza yapan bir aracın yüklü olduğu çekiciyi durdurdu. Araçta yapılan aramada 84 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkileri kente sokmaya çalışan N.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: DHA