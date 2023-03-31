Çekiliş tamamlandı... Sıra maliyette! TOGG şarj ücreti ne kadar? İşte herkesin merak ettiği o cevap!

TOGG ne zaman piyasaya çıkıyor? Şarj ücretleri belirlendi. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Çekiliş tamamlandı... Sıra maliyette! TOGG şarj ücreti ne kadar? İşte herkesin merak ettiği o cevap!

TOGG'un şarj ücreti, Trugo'da kW/s başına birim ücret olan 7,99 liradan hesaplanacak. Bu da kısa menzilli ve uzun menzilli TOGG'un kilometre başına harcadığı enerjiye bağlı olarak değişecek. Kısa menzilli TOGG'un kilometre başına harcadığı enerji 1,33 lira, uzun menzilli TOGG'un kilometre başına harcadığı enerji ise 1,35 lira olduğuna göre, şarj ücretleri de buna göre belirlenecek.

TOGG, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili olarak lanse edilen bir araçtır. Bu akıllı araç, hem kısa menzilli hem de uzun menzilli olarak iki farklı seçenekte sunulmaktadır. Kısa menzilli TOGG'un 52,4 kWh bataryasıyla 314 km, uzun menzilli TOGG'un 88,5 kWh bataryasıyla ise 523 km yol gidebilir.

togg

TOGG, modern ve şık bir tasarıma sahiptir ve geniş bir iç hacme sahiptir. Akıllı özellikleri sayesinde sürüş keyfini arttıran araçta, dijital bir gösterge paneli ve dokunmatik bir multimedya ekranı bulunur. Ayrıca, sürücü destek sistemleri, otonom sürüş özellikleri ve internet bağlantısı da mevcuttur. TOGG araçları, tamamen elektrikli olduğu için şarj edilmesi gerekiyor. Araçların batarya kapasiteleri, modeline göre değişebiliyor. Kısa menzilli TOGG, 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli TOGG ise 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip oluyor. Şarj işlemi, TOGG'un kurduğu Trugo şarj istasyonlarında gerçekleştirilebiliyor. 

TOGG, elektrikli bir araçtır ve çevre dostudur. Şarj edilirken çevreye zararlı gaz emisyonları salmaz. Şarj süresi, şarj istasyonunun gücüne göre değişebilir. Trugo adlı şarj istasyonları, TOGG'un şarj edilmesi için kullanılabilir ve kW/s başına birim ücret 7,99 TL'dir.

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobili olarak hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük bir ilgi görüyor. Yüksek teknolojisi, konforu, güvenliği ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.TOGG'un kısa ve uzun menzilli akıllı araçlarında batarya kapasiteleri farklılık gösteriyor. Kısa menzilli TOGG, 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre, uzun menzilli TOGG ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor. Bu araçların şarj ücretleri ise Trugo istasyonlarında belirlendi. kW/s başına birim ücret 7,99 lira ve 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda geçerli. Tamamlanan şarj sonrasında, istasyon alanı otopark olarak kullanıldığı takdirde dakikada 50 kuruş ücret alınacak. Bloomberg HT'nin haberine göre, batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli TOGG'un Trugo istasyonlarında şarj maliyeti 418.6 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji 1,33 lira olacak. Uzun menzilli TOGG ise 88,5 kWh bataryasıyla 707.1 lira şarj maliyetine sahip olacak ve kilometre başına harcadığı enerji 1,35 lira olacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul depremi Marmara'ya evrildi! 1 değil 7 ili birden vuracak: Uzman isim tarih verdi!
İstanbul depremi Marmara'ya evrildi! 1 değil 7 ili birden vuracak: Uzman isim tarih verdi!
MediaMarkt, TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep'te 10 bin fidanlık hatıra ormanı
MediaMarkt, TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep'te 10 bin fidanlık hatıra ormanı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Paraları hazırlayın, bu Cuma BİM'de dev indirim var! Bu fiyatlar şaka değil: Listeye hemen bakın!
Paraları hazırlayın, bu Cuma BİM'de dev indirim var! Bu fiyatlar şaka değil: Listeye hemen bakın!
Son Haberler
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız'dan Çikolata kistinde kanser riski uyarısı
Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız'dan Çikolata kistinde kanser riski uyarısı
Lise diploması olanlar hemen başvursun: İŞKUR özel güvenlik alımını başlattı: Yüksek maaş garantisi var
Lise diploması olanlar hemen başvursun: İŞKUR özel güvenlik alımını başlattı: Yüksek maaş garantisi var
Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları
Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları
Çok Okunanlar
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Memur olmak isteyenlere müjde! Karabük Üniversitesi duyurdu! 6 Nisan'a kadar süresi var
Memur olmak isteyenlere müjde! Karabük Üniversitesi duyurdu! 6 Nisan'a kadar süresi var
Bu yıl KPSS'ye girenlere müjde! Puan şartını taşıyanlar TMSF'de memur olacak: İşte aranan şartlar!
Bu yıl KPSS'ye girenlere müjde! Puan şartını taşıyanlar TMSF'de memur olacak: İşte aranan şartlar!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!