Çekiliş tamamlandı... Sıra maliyette! TOGG şarj ücreti ne kadar? İşte herkesin merak ettiği o cevap!

TOGG'un şarj ücreti, Trugo'da kW/s başına birim ücret olan 7,99 liradan hesaplanacak. Bu da kısa menzilli ve uzun menzilli TOGG'un kilometre başına harcadığı enerjiye bağlı olarak değişecek. Kısa menzilli TOGG'un kilometre başına harcadığı enerji 1,33 lira, uzun menzilli TOGG'un kilometre başına harcadığı enerji ise 1,35 lira olduğuna göre, şarj ücretleri de buna göre belirlenecek.

TOGG, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili olarak lanse edilen bir araçtır. Bu akıllı araç, hem kısa menzilli hem de uzun menzilli olarak iki farklı seçenekte sunulmaktadır. Kısa menzilli TOGG'un 52,4 kWh bataryasıyla 314 km, uzun menzilli TOGG'un 88,5 kWh bataryasıyla ise 523 km yol gidebilir.

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TOGG, modern ve şık bir tasarıma sahiptir ve geniş bir iç hacme sahiptir. Akıllı özellikleri sayesinde sürüş keyfini arttıran araçta, dijital bir gösterge paneli ve dokunmatik bir multimedya ekranı bulunur. Ayrıca, sürücü destek sistemleri, otonom sürüş özellikleri ve internet bağlantısı da mevcuttur. TOGG araçları, tamamen elektrikli olduğu için şarj edilmesi gerekiyor. Araçların batarya kapasiteleri, modeline göre değişebiliyor. Kısa menzilli TOGG, 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli TOGG ise 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip oluyor. Şarj işlemi, TOGG'un kurduğu Trugo şarj istasyonlarında gerçekleştirilebiliyor.

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TOGG, elektrikli bir araçtır ve çevre dostudur. Şarj edilirken çevreye zararlı gaz emisyonları salmaz. Şarj süresi, şarj istasyonunun gücüne göre değişebilir. Trugo adlı şarj istasyonları, TOGG'un şarj edilmesi için kullanılabilir ve kW/s başına birim ücret 7,99 TL'dir.

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobili olarak hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük bir ilgi görüyor. Yüksek teknolojisi, konforu, güvenliği ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.TOGG'un kısa ve uzun menzilli akıllı araçlarında batarya kapasiteleri farklılık gösteriyor. Kısa menzilli TOGG, 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre, uzun menzilli TOGG ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor. Bu araçların şarj ücretleri ise Trugo istasyonlarında belirlendi. kW/s başına birim ücret 7,99 lira ve 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda geçerli. Tamamlanan şarj sonrasında, istasyon alanı otopark olarak kullanıldığı takdirde dakikada 50 kuruş ücret alınacak. Bloomberg HT'nin haberine göre, batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli TOGG'un Trugo istasyonlarında şarj maliyeti 418.6 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji 1,33 lira olacak. Uzun menzilli TOGG ise 88,5 kWh bataryasıyla 707.1 lira şarj maliyetine sahip olacak ve kilometre başına harcadığı enerji 1,35 lira olacak.