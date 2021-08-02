Çekim sırasında fenalaşmıştı! Ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan kötü haberHülya Duyar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hülya Duyar rahatsızlığı ne? | Ameliyat mı olacak?Gazeteci Zeynel Lüle'den flaş paylaşım: Orhaniye tahliye ediliyorSon dakika | Orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladıABD'de yangın felaketi! New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül olduSon dakika | Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın zeytin bahçelerine sıçradı!2 Ağustos 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika | Antalya'da korkunç kaza! Tur midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar varSon dakika | Yangınlarla mücadele! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Antalya Belediye Başkanı'nı arayıp sitem ettim
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Çekim sırasında fenalaşmıştı! Ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan kötü haber

Cem Yılmaz'la reklam çekerken fenalaşan Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi. Usta oyuncunun Çarşamba günü ameliyat olacağı öğrenildi.

Çekim sırasında fenalaşmıştı! Ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan kötü haber

Hülya Duyar geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. Yapılan kontroller sonucunda Hülya duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi.

Hülya Duyar için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe’den randevu alındı. Duyar, 3 Ağustos Salı günü hastaneye yatacak ve 4 Ağustos'ta ameliyat olacak.

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Türkiye’de olduğu kadar Almanya’da da tanınan başarılı oyuncu Hülya Duyar, Türkiye'de gişe rekorları ıran komedi filmlerinde rol aldı.

Hülya Duyar hakkında detaylı bilgiya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hülya Duyar kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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