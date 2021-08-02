Çekim sırasında fenalaşmıştı! Ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan kötü haber

Hülya Duyar geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. Yapılan kontroller sonucunda Hülya duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi.

Hülya Duyar için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe’den randevu alındı. Duyar, 3 Ağustos Salı günü hastaneye yatacak ve 4 Ağustos'ta ameliyat olacak.

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Türkiye’de olduğu kadar Almanya’da da tanınan başarılı oyuncu Hülya Duyar, Türkiye'de gişe rekorları ıran komedi filmlerinde rol aldı.

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Hülya Duyar kimdir?