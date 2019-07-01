Çekirdek keyfi faciayla bitti

BURSA (İHA) – Bursa'da çekirdek yemek için arkadaşlarıyla metruk binaya çıkan bir genç, 9. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde 16 yaşındaki T.Ç ve 3 arkadaşı Haşimişcan Caddesi'nde bulunan 12 katlı metruk binaya çekirdek yemek için çıktı. Bir süre metruk binanın çatısında oturarak Bursa manzarası izleyen gençler, aşağıya inmek için harekete geçti. T.Ç. 9'uncu kata indiğinde asansör boşluğunu fark etmeyerek yere çakıldı. T.Ç.'nin 9'unca kattan düştüğünü gören arkadaşları çığlık atarak yardım istedi. Gençlerin bağırma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, koşarak metruk binaya gittiğinde T.Ç.'nin asansör boşluğunda hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla T.Ç.'yi asansör boşluğundan çıkardı. Ağır yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri T.Ç. ile birlikte metruk binaya giren 3 gencin olay yerinde ifadesinde, gençlerin çekirdek yemek için binaya girdiklerini ve bir süre 12'inci katta oturduktan sonra aşağıya inmek için harekete geçtiklerini belirledi. Aşağıya inmek için harekete geçen gençler 9'uncu kata geldiğinde T.Ç.'nin asansör boşluğunu fark etmeyerek düştüğünü belirledi.

Hastaneye kaldırılan T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA