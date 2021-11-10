Çekirge Ötleğeni ne demek, TDK'ya göre Çekirge Ötleğeni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çekirge ötleğeni ne demek? Çekirge ötleğeni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çekirge ötleğeni kelimesi. Peki çekirge ötleğeni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çekirge ötleğeni nedir, çekirge ötleğeni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇEKİRGE ÖTLEĞENİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çekirge ötleğeni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çekirge ötleğeni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta Asya ve Avrupa içlerinde yaşayan ötücü bir kuş

