Çekmeköy Belediyesi’nden 50 bin öğrenciye kırtasiye seti

Çekmeköy Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminde yaklaşık 50 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Çekmeköy Belediyesi’nden 50 bin öğrenciye kırtasiye seti

Çekmeköy Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminde yaklaşık 50 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesi ilçedeki devlet okullarında bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Çekmeköy Belediyesi, ilk ders zilinden sonrada eğitim yuvalarında öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Çekmeköy Belediyesi ilçede eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lisede bulunan yaklaşık 50 bin öğrenciye içerisinde defterler, kalemler, silgi, boya, cetvel seti ve çeşitli okul araç gereçlerinin bulunduğu kırtasiye çantasını hediye etti.

Ailelerin ekonomisine destek vermek amacıyla özenle hazırlanan kırtasiye setleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde sıralarda hazır halde bulunurken, Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilere kırtasiye setlerinin dağıtımı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından bizzat gerçekleştirdi.

Öğretmen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen dağıtım törenin de konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Çekmeköy'de okuyan 50 bin öğrencimize bu sene de; defter, kalem, silgi ve yağlı boyasına kadar hangi ihtiyacı varsa tamamını bugün itibari ile teslim ettik. Ailelere bir katkı olması adına böyle bir hizmeti yaptık ve İnşallah Çekmeköy'de yaşayan bütün ailelerimizin bu hizmetten faydalanmasıyla birlikte mutlu olacağına inanıyoruz. Bu sene üniversiteye başlayan öğrencilerimize de belediye olarak 7 bin TL eğitim desteği sağlıyoruz. İnternet yolu üzerinden müracaat ederek ister devlet ister vakıf ister özel fark etmeksizin her üniversite öğrencimize de 7 bin TL eğitim desteği sağlıyoruz. Böylelikle Çekmeköy Belediyesi eğitime verdiği desteği bu sene bir kat daha arttırarak yoluna devam ediyor" dedi.

Çekmeköy Belediyesi’nden 50 bin öğrenciye kırtasiye seti

Çekmeköy Belediyesi’nden 50 bin öğrenciye kırtasiye seti

Çekmeköy Belediyesi’nden 50 bin öğrenciye kırtasiye seti

Çekmeköy Belediyesi’nden 50 bin öğrenciye kırtasiye seti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Son Haberler
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
“Sınavlara hazırlıkta yarım asrı aşkın deneyimle yeni eğitim-öğretim yılına hazırız”
“Sınavlara hazırlıkta yarım asrı aşkın deneyimle yeni eğitim-öğretim yılına hazırız”
Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı
Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Oltalarına takılan 160 kiloluk dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdiler
Oltalarına takılan 160 kiloluk dev orkinosu çıkarmak için zorlu bir mücadele verdiler
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!