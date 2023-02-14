Çekmeköy depreme dayanıklı mı? Çekmeköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Çekmeköy depreme dayanıklı mı? Çekmeköy deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Çekmeköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Çekmeköy depreme dayanıklı mı? Çekmeköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Çekmeköy Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Çekmeköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

ekmekoy-risk-haritasi-1.jpg

Çekmeköy için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 2 ile 5293 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 66 ile 13 bin 813 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 32 ile 6 bin 605 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

ekmekoy-risk-haritasi-2.jpg

Çekmeköy depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Çekmeköy genelinde çok ağır hasarlı 16, ağır hasarlı 113, orta hasarlı 998 Hafif hasarlı ise 3 bin 392 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ALEMDAĞ1756160
ASKERİ BÖLGE0000
AYDINLAR1553191
CUMHURİYET1439139
ÇAMLIK0225145
ÇATALMEŞE1863193
EKŞİOĞLU1759171
GÜNGÖREN032282
HAMİDİYE1446224
HÜSEYİNLİ132267
KİRAZLIDERE022187
KOÇULLU152767
MEHMET AKİF1766310
MERKEZ113113364
MİMAR SİNAN1770251
NİŞANTEPE0448143
ORMAN0000
ÖMERLİ314107281
REŞADİYE0658169
SIRAPINAR132570
SOĞUKPINAR032895
SULTANÇİFTLİĞİ1432115
TAŞDELEN021868
TOPLAM161139983.392

Çekmeköy'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ALEMDAĞ0012
ASKERİ BÖLGE0000
AYDINLAR00110
CUMHURİYET0027
ÇAMLIK0017
ÇATALMEŞE0014
EKŞİOĞLU0014
GÜNGÖREN0014
HAMİDİYE00212
HÜSEYİNLİ0000
KİRAZLIDERE0014
KOÇULLU0001
MEHMET AKİF00319
MERKEZ0008
MİMAR SİNAN00212
NİŞANTEPE0000
ORMAN0000
ÖMERLİ1002
REŞADİYE0000
SIRAPINAR0000
SOĞUKPINAR0003
SULTANÇİFTLİĞİ0016
TAŞDELEN0014
TOPLAM1018109

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Çekmeköy geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ALEMDAĞ140
ASKERİ BÖLGE0
AYDINLAR296
CUMHURİYET233
ÇAMLIK184
ÇATALMEŞE180
EKŞİOĞLU146
GÜNGÖREN118
HAMİDİYE355
HÜSEYİNLİ22
KİRAZLIDERE119
KOÇULLU42
MEHMET AKİF455
MERKEZ459
MİMAR SİNAN399
NİŞANTEPE142
ORMAN0
ÖMERLİ121
REŞADİYE60
SIRAPINAR28
SOĞUKPINAR127
SULTANÇİFTLİĞİ233
TAŞDELEN119
TOPLAM3.978

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Çekmeköy ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Çekmeköy Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Çekmeköy’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

ekmekoy-risk-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Çekmeköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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