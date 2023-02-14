Çekmeköy depreme dayanıklı mı? Çekmeköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Çekmeköy Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Çekmeköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Çekmeköy için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 2 ile 5293 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 66 ile 13 bin 813 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 32 ile 6 bin 605 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Çekmeköy depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Çekmeköy genelinde çok ağır hasarlı 16, ağır hasarlı 113, orta hasarlı 998 Hafif hasarlı ise 3 bin 392 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ALEMDAĞ 1 7 56 160 ASKERİ BÖLGE 0 0 0 0 AYDINLAR 1 5 53 191 CUMHURİYET 1 4 39 139 ÇAMLIK 0 2 25 145 ÇATALMEŞE 1 8 63 193 EKŞİOĞLU 1 7 59 171 GÜNGÖREN 0 3 22 82 HAMİDİYE 1 4 46 224 HÜSEYİNLİ 1 3 22 67 KİRAZLIDERE 0 2 21 87 KOÇULLU 1 5 27 67 MEHMET AKİF 1 7 66 310 MERKEZ 1 13 113 364 MİMAR SİNAN 1 7 70 251 NİŞANTEPE 0 4 48 143 ORMAN 0 0 0 0 ÖMERLİ 3 14 107 281 REŞADİYE 0 6 58 169 SIRAPINAR 1 3 25 70 SOĞUKPINAR 0 3 28 95 SULTANÇİFTLİĞİ 1 4 32 115 TAŞDELEN 0 2 18 68 TOPLAM 16 113 998 3.392

Çekmeköy'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ALEMDAĞ 0 0 1 2 ASKERİ BÖLGE 0 0 0 0 AYDINLAR 0 0 1 10 CUMHURİYET 0 0 2 7 ÇAMLIK 0 0 1 7 ÇATALMEŞE 0 0 1 4 EKŞİOĞLU 0 0 1 4 GÜNGÖREN 0 0 1 4 HAMİDİYE 0 0 2 12 HÜSEYİNLİ 0 0 0 0 KİRAZLIDERE 0 0 1 4 KOÇULLU 0 0 0 1 MEHMET AKİF 0 0 3 19 MERKEZ 0 0 0 8 MİMAR SİNAN 0 0 2 12 NİŞANTEPE 0 0 0 0 ORMAN 0 0 0 0 ÖMERLİ 1 0 0 2 REŞADİYE 0 0 0 0 SIRAPINAR 0 0 0 0 SOĞUKPINAR 0 0 0 3 SULTANÇİFTLİĞİ 0 0 1 6 TAŞDELEN 0 0 1 4 TOPLAM 1 0 18 109

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Çekmeköy geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ALEMDAĞ 140 ASKERİ BÖLGE 0 AYDINLAR 296 CUMHURİYET 233 ÇAMLIK 184 ÇATALMEŞE 180 EKŞİOĞLU 146 GÜNGÖREN 118 HAMİDİYE 355 HÜSEYİNLİ 22 KİRAZLIDERE 119 KOÇULLU 42 MEHMET AKİF 455 MERKEZ 459 MİMAR SİNAN 399 NİŞANTEPE 142 ORMAN 0 ÖMERLİ 121 REŞADİYE 60 SIRAPINAR 28 SOĞUKPINAR 127 SULTANÇİFTLİĞİ 233 TAŞDELEN 119 TOPLAM 3.978

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Çekmeköy ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Çekmeköy Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Çekmeköy’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Çekmeköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.