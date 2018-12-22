Çekmeköy’de 6’ncı Gece, Orman ve Spor Partisi start aldı

Çekmeköy'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gece, Orman ve Spor Partisi'nde yüzlerce sporcu bir araya geldi. Taşdelen Ormanı'nda koşarak ya da pedal çevirerek gece boyunca 45 kilometre spor yapacak yarışmacılar için akşam saatlerinde start verildi.

Çekmeköy Belediyesi ve Uzun Etap tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Gece, Orman ve Spor Partisi kapsamında sporcular Taşdelen Ormanı'nda bir araya geldi. Gece koşarak ya da pedal çevirerek 45 kilometre yol katedecek olan yüzlerce sporcu, soğuk havaya rağmen bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Zorlu etap öncesinde yarışmacılar start alanında düzenlenen etkinliklerle doyasıyla eğlendi. Düzenlenen eğlencelerin ardından Çekmeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç'ın verdiği startla zorlu yarışma başladı.

Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürü Doğan Karakaya, "Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ın destekleriyle yapmış olduğumuz en uzun gece yarışı gördüğünüz gibi muhteşem bir katılımla devam ediyor. Startı biraz önce verdik bisikletliler için, biraz sonra da maratonu koşacağız. 4 dalla yarışlarımız başlayacak" dedi.

Akşam saat 21.00'de başlayan yarışma sabah saat 08.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: İHA