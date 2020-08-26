Çekmeköy'de bir eğlence merkezinde silahlı çatışma! 2 yaralı

Çekmeköy iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.