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  3. Çekmeköy'de bir eğlence merkezinde silahlı çatışma! 2 yaralı

Çekmeköy'de bir eğlence merkezinde silahlı çatışma! 2 yaralı

Çekmeköy iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çekmeköy Madenler Mevkiinde bulunan bir eğlence merkezinde yaşanan olayda iki grubun eğlendikleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra şiddetlenip silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi yaralayarak olay yerinden araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatırken sağlık ekipleri ise yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:35
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