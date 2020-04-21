Çekya'daki 107 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - Çekya'da bulunan ve çoğunluğu Erasmus öğrencisi olan 107 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş gerçekleştirdi.



Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcuyu taşıyan uçak, akşam Ankara Esenboğa Havaalanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve ateş ölçümü yaptı, ardından pasaport kontrolü gerçekleştirildi.

Yolcular daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Karabük'e gönderildi.

Konvoya polis araçları eşlik etti.

Kaynak: AA