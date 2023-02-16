Celal Baver Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celal Baver Ayaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celal Baver Ayaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Celal Baver Ayaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Celal Baver Ayaz 12 Ekim 2000 tarihinde Kars şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Celal Baver Ayaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Celal Baver Ayaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Celal Baver Ayaz'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Celal Baver Ayaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baverayazz/

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Celal Baver Ayaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Celal Baver Ayaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Celal Baver Ayaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Celal Baver Ayaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2021 yılında Kurşunlu Bld.

26 Ekim 2021 yılında İzmirspor

11 Ağu 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Celal Baver Ayaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Celal Baver Ayaz şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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