Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, dün evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken birçok siyasi isim de Kemal Kılıçdaroğlu için baş sağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na taziyesini ileten bir isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim."

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