Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi olan Celal Kılıçdaroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? sorularının yanıtları haberimizde...

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