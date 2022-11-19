CHP İl Başkanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Cemal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, 19 Kasım günü toprağa verilirken Celal Kılıçdaroğlu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.
CELAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR? NERELİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi olan Celal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan 1954 tarihinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle tanınmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
CELAL KILIÇDAROĞLU ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?
Celal Kılıçdaroğlu, 18 Kasım günü Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evinde yaşadığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.